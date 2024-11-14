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ЦБ будет «плавно корректировать» ключевую ставку, когда позволит ситуация

При стабилизации обстановки с инфляцией Центробанк будет плавно менять денежно-кредитную политику, чтобы избежать резкого отклонения спроса от предложения. Об этом 14 ноября сообщил журналистам глава департамента ДКП Банка России Андрей Ганган.

ЦБ будет «плавно корректировать» ключевую ставку, когда позволит ситуация
© РИА Новости

По его словам, когда ситуация позволит перейти к смягчению ДКП, Центробанк не будет «одномоментно снижать ключевую ставку».

«Прогноз роста спроса, в том числе потенциального, связанного с использованием сбережений, накопленных гражданами, тоже будет учитываться так, чтобы он был соразмерен с теми возможностями предложений, которые будут в тот момент», — цитирует представителя ЦБ «Интерфакс».

Ганган отметил, что регулятор будет плавно корректировать траекторию ключевой ставки, «чтобы потенциальный рост спроса по-прежнему соответствовал возможностям предложения». Это, по его словам, поможет избежать повторения ситуации, когда уровень спроса не соответствует возможностям производства товаров и услуг.

Ранее «Парламентская газета» писала, что в ЦБ ожидают снижение инфляции до 4 процентов в 2026 году. Об этом в конце октября заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Согласно прогнозам, по итогам 2025 года годовая инфляция составит 4,5 процента.

Экономика
Эльвира Набиуллина
Банк России