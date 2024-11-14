Производители молока вернули прежнюю цену в ходе проверки прокуратуры

Генпрокуратура России сообщила о том, что крупные производители молока скорректировали цены на свою продукцию до прежнего уровня.

Согласно сообщению ведомства, компании АО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Экомилк», а также другие производители молочной продукции скорректировали цены после проверки, которую ранее поручил генпрокурор Игорь Краснов. Причиной корректировки в Генпрокуратуре назвали «отсутствие объективных оснований для повышения цен».

«Установлено, что данные решения приняты в отсутствие объективных экономических оснований, на что указано производителям и компаниям, находящимся с ними в кооперации. До завершения проверки переработчики продукции АО “Вимм-Билль-Данн”, ООО “Экомилк” и другие сообщили о предпринятых действиях по корректировке цен на молоко до прежнего уровня. Надзор в сфере ценообразования на социально значимые товары осуществляется в органах прокуратуры на системной основе, в том числе в преддверии новогодних праздников», — рассказали в ведомстве.

Ранее в 21 регионе России было достигнуто соглашение о добровольной фиксации цен на сливочное масло.