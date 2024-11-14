В ЦБ назвали рост цен не очень хорошим сигналом

Ускоренный рост цен в России в октябре-ноябре является не очень хорошим сигналом. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов, передает «Интерфакс».

По его словам, в устойчивой части инфляции есть товары и услуги, которые подвергаются более плавным изменениям, то есть являются более трендовыми.

«Вот по этой устойчивой части мы в октябре видим, что рост цен ускорился. Это, конечно, не очень хороший сигнал», — сказал Тремасов.

Он отметил, что высокие темпы роста цен продолжаются сохраняться и в ноябре. Кроме того, по словам Тремасова, сохраняются высокие темы роста корпоративного кредитования.