Стали известны детали новых пакетов антироссийских санкций ЕС

Страны Евросоюза разрабатывают новые пакеты антироссийских санкций — один направлен на «теневой флот» нефтяных танкеров РФ, а второй содержит торговые ограничения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, пакет санкций, который направлен против «теневого флота» нефтяных танкеров РФ страны ЕС намерены утвердить до конца 2024 года. Он также будет включать в себя меры в отношении лиц, задействованных в такого рода нефтеторговле. При этом отмечается, что страны ЕС все еще ведут переговоры о деталях этого пакета санкций, ведь для его принятия нужно единогласное одобрение всех 27 государств. В Bloomberg указали, что в последние месяцы этого добиться все труднее, поскольку Венгрия часто применяет право вето.

«ЕС также работает над более крупным пакетом санкций, который он надеется принять в следующем году, когда председательство в блоке перейдет от Венгрии к Польше. Он будет включать в себя дальнейшие торговые ограничения, а также увеличение пошлин на российские сельскохозяйственные товары», — говорится в тексте.

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Уточняется, что по планам этот пакет санкций может быть представлен уже в январе.