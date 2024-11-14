Африканский банк развития вложит в Нигер $875 млн

Африканский банк развития (АБР) инвестирует в Нигер $875 млн, которые будут направлены не только на вывод страны из кризиса, но и на улучшение качества базовых услуг и повышение устойчивости экономики. Об этом сообщает Нигерское агентство печати.

Приоритетными направлениями, на которые выделяются финансовые средства - предпринимательские проекты для молодежи, системы водоснабжения и канализации для городов Зиндер и Миррия, развитие транспортного коридора в направлении южной границы Нигера.

Кроме того, деньги АБР пойдут на поддержку проектов в сельскохозяйственном секторе, в частности, в сфере ирригации и животноводства.

Финансовые вложения банка должны, по мнению экспертов, помочь раскрытию большого экономического потенциала Нигера и способствовать повышения качества жизни населения.

Нигер - бывшая французская колония, относится к числу беднейших стран не только Африки, но и мира.