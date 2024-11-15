В России предложили запретить ввоз кукурузы для ряда стран

Россия может ввести запрет на ввоз семян подсолнечника и кукурузы из недружественных стран, то есть установить нулевую квоту. Об этом сообщили «Известия».

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Как пишет издание, текущая квота на ввоз оказалась невыбранной. Более того, отечественные семена этих культур показали достойные результаты урожайности. Однако введение запрета не затронет высокоолеиновый подсолнечник и восковидную кукурузу — на них планируют сохранить квоты на уровне 2024 года.

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Собеседник издания также отметил, что, по предварительным оценкам, производство и запасы семян подсолнечника и кукурузы в РФ превышают прогнозируемую потребность для посевной кампании 2025 года, которая оценивается в 44 тысяч тонн семян подсолнечника и 80 тысяч тонн семян кукурузы.

«Поэтому сейчас министерство рассматривает целесообразность установления нулевой квоты», — заключил источник.

Ранее Россия обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с предложением установить квоту на беспошлинный ввоз сливочного масла. Обсудить эту меру участники объединения планируют в период с 2 по 22 ноября 2024 года.