Чем грозит повышение Банком России ключевой ставки до 22%

Центробанк не исключил дальнейшее повышение ключевой ставки до 22% на фоне растущей инфляции. Как настолько высокая ставка скажется на жизни жителей России, разбиралось издание Life.

По данным Центробанка России, годовая инфляция к октябрю составила 8,4% и инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в своем заявлении после заседания Совета директоров, где было принято решение о рекордном повышении ключевой ставки до 21%, назвала переход к жесткой денежно-кредитной политике вынужденной мерой.

В свою очередь зампред Центробанка Алексей Заботкин отметил, что регулятор не исключает повышения ключевой ставки на декабрьском заседании, но решение не предопределено. При этом, по его словам, пока нет значительных изменений в динамике инфляции.

Очевидной выгодой высокой ключевой ставки является повышение процентов по депозитам. При этом оказываются неподъемными проценты по ипотеке или потребкредиту.

Рынок недвижимости

Существующая ключевая ставка уже охладила рынок недвижимости, однако пока не привела к падению цен на квартиры, так как формула - чем выше ключевая ставка, тем дороже рыночная ипотека, чем дороже ипотека - тем меньше продажи - не работает. Об этом рассказала изданию эксперт столичного рынка недвижимости Ирина Сафьянова.

«В условиях недоступности ипотеки резко вырос спрос на аренду, а вслед за ним и интерес людей с высокими доходами к инвестициям в недвижимость, которая пригодна для выгодной сдачи внаем. Снижение цен на квартиры при таком фоне – маловероятно», - пояснила она.

При этом застройщики совместно с банками разрабатывают для клиента альтернативные способы приобретения недвижимости, применяя, в том числе, и различные формы лизинга.

Кредитование бизнеса

Негативным образом рост ключевой ставки может сказаться на бизнесе, так как сейчас существование многих компаний представляет собой спираль, закрученную вокруг банковского кредита, отмечает издание.

При этом издержки бизнес закладывает в цену, а потребители используют кредитную карту или потребкредит, чтобы приобрести подорожавшие товары или услуги, в результате инфляция только разгоняется.

«Повышение ключевой ставки не оказывает мгновенного эффекта на снижение инфляции. А высокая ставка может начать замедлять экономический оборот быстрее, чем проявится торможение инфляции, что в конечном итоге будет снижать предпринимательскую активность», - констатировал аналитик инвестиционной компании «Регион» Михаил Киселев.

Повышение цен на услуги ЖКХ

Также к прогнозируемой инфляции привязаны и тарифы на коммунальные услуги. Планируемая правительством России индексация их в 2025 году может составить порядка 11,9%. При этом удорожание кредитов, вызванное повышением ключевой ставки, отразится, скорее всего, на цене услуг управляющих компаний и организаций, осуществляющих вывоз мусора.

В условиях высокой ставки ряду россиян для того, чтобы не повышать уже существующую кредитную нагрузку, придется избегать целого ряда привычных покупок, которые не являются необходимостью, и стать финансово грамотным - по крайней мере, до снижения инфляции, подчеркивается в статье.