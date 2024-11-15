В Молдавии понадеялись на продолжение транзита газа через Украину

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что надеется на продолжение транзита российского газа через Украину в Молдавию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© РИА Новости

По словам Чебана, в Молдавии рассчитывают на сохранение транзита, даже если не будет нового контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». Он заявил, что может измениться схема оплаты транзита - контракты будут заключать европейские трейдеры и оператор газотранспортной системы Украины с оплатой топлива на границе России.

«Ситуация непростая, но есть большая уверенность, что мы зиму проведем без особых волнений, это касается в первую очередь правобережья», - заявил глава компании.

Чебан добавил, что у «Молдовагаза» «апробированы» альтернативные маршруты поставок. Речь, в частности, идет о Трансбалканском коридоре. По словам Чебана, по этому маршруту может быть продолжено выполнение контракта с «Газпромом».

Однако газ по этому маршруту идет через «Турецкий поток», который полностью законтрактован на весь предстоящий зимний период. Чебан подчеркнул, что «придется искать дополнительные возможности». Другой вариант предполагает поставки газа из Европы, но и газ, и логистика для Молдавии в таком случае будут заметно дороже.

Срок действия договора о транзите газа через Украину истекает в конце 2024 года. Российский вице-премьер Александр Новак заявлял, что для продления транзита потребители российского газа в Европе и собственник украинской газотранспортной системы должны достичь договоренностей и «юридически их оформить».