Определены главные покупатели российского газа в ЕС

Франция и Венгрия стали основными покупателями российского газа в Евросоюзе за январь-август 2023 года, следует из данных, предоставленных Евростатом.

На протяжении января-августа текущего года Франция и Венгрия стали основными покупателями российского газа в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

Согласно расчетам по данным Евростата, эти две страны вместе с Испанией приобрели более половины всего импорта газа из России.

За этот период Россия поставила газа в ЕС на сумму 9 млрд евро, из которых 4,6 млрд евро пришлось на трубопроводный газ, а 4,4 млрд евро на СПГ. Франция увеличила импорт на 30%, достигнув 1,9 млрд евро, и заняла первое место среди покупателей. Венгрия опустилась на второе место, сократив закупки почти на треть до 1,6 млрд евро.

На третьем месте по импорту российского газа оказалась Испания с объемом закупок в 1,4 млрд евро. Среди других крупных покупателей числятся Италия с 1,3 млрд евро, Греция с 919 млн евро, Словакия с 800 млн евро и Бельгия с 709 млн евро.

Сильнее всего увеличили импорт Литва и Финляндия, которые нарастили закупки на 41 и 36 процентов соответственно, однако их объемы остались сравнительно невелики – 1,8 и 44,3 млн долларов.

Тем временем, цена на газ в Европе резко возросла, превысив 500 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с ноября 2023 года, передает «Лента.ру».

Так, по данным лондонской биржи ICE, фьючерсы на декабрьские поставки газа по индексу голландского хаба TTF подорожали до 510,48 долларов за 1 тыс. кубометров, но затем скорректировались до 509 долларов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила заменить природный газ из России на сжиженный из Соединенных Штатов, так как он дешевле. Между тем страны ЕС за последние месяцы значительно увеличили закупки российского сжиженного природного газа.