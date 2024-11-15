Названы страны, которым грозит долговой кризис

Под угрозой долгового кризиса сейчас, в первую очередь, находятся Турция и Аргентина, заявил доцент кафедры национальной экономики Президентской академии Даниил Петухов. Его слова приводит портал Финансы Mail.

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К долговому кризису ведет сочетание двух факторов, отметил экономист. Речь идет о размере госдолга и размере ставки, по которой страна занимает на внешнем и внутреннем рынке, пояснил он.

Хотя Турция и Аргентина уступают ряду государств по соотношению госдолга к ВВП — показатели составляют 30% и 88% соответственно по сравнению с 255% у Японии и 122% у США, — именно проблемы с обслуживанием долга ставят эти две страны под удар.