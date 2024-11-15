Новак объяснил ограничения майнинга в ряде российских регионов

Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал РБК ограничения майнинга, которые с 1 декабря могут коснуться ряда российских регионов. По его словам, важно иметь возможность предпринимать такие шаги, чтобы в регионах, где есть или прогнозируется дефицит электроэнергии, была возможность подключения социально значимых потребителей.

Зампред правительства отметил, что само по себе потребление электроэнергии майнингом полезно, но только там, где есть свободные мощности, а вот для ситуации, когда оно приводит к дефициту необходимо правовое регулирование, которое будет осуществляться в соответствии с принятым недавно законом.