Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером высказался о перспективах юаневых переводов между Китаем и Россией, а также дружественными Москве странами. Эксперт подчеркнул, что после прихода Дональда Трампа на пост президента США экономическое давление на КНР усилится, в связи с чем у китайских властей пропадет мотив следовать американским санкциям.

Согласно данным РБК, Bank of China начал чаще блокировать юаневые платежи из стран, дружественных России, подобное может быть вызвано ужесточением комплаенса из-за опасений вторичных санкций. По словам заместителя председателя правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров Владислава Донченко, недавно у компании из ОАЭ не получилось осуществить перевод в юанях из Казахстана в китайский банк Chouzhou Commercial между собственными счетами. Он подчеркнул, что трансфер средств мог быть заблокирован Bank of China, выступающим посредником, поскольку у него нет прямых корреспондентских отношений с Chouzhou.

Все юаневые переводы по определению проходят через Bank of China - он является держателем корреспондентских счетов в юанях банков во всех странах мира. То есть все такие платежи идут через Китай, поэтому и возникают подобные проблемы… При этом стоит отметить, что китайская финансовая система является гораздо более децентрализованной, чем российская. У нас глава Центробанка или правительство может «построить» большую часть банков, и они будут делать, что надо. А в Китае это не так – там существует многоуровневая система региональных экономик, являющаяся наследием феодальной системы. И, к примеру, [председатель КНР] Си Цзиньпин не может давать указания региональным банкам напрямую из Пекина. То есть там нет прямого регулирования из одного центра, система управления экономикой там более сложная, поэтому и встречаются такие истории. Алексей Зубец Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что за последнее время президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались неоднократно, и в ходе их переговоров была достигнута договоренность решать связанные с прохождением платежей проблемы.

«Решение соответствующих проблем в интересах Китая, ведь там прекрасно понимают, что приход Дональда Трампа к власти означает резкое усиление давления на КНР. Это дело ближайших месяцев – Трампу надо показывать «быстрые успехи», и он будет пытаться их показать за счет Китая. Это говорит о том, что значение России для КНР в вопросах торговли резко возрастает. Так что в интересах Пекина не допустить непрохождения платежей между странами, и все эти вопросы там активно решаются… Местные китайские банки могут себе позволять определенные вольности, а Bank of China приходится лавировать, чтобы не попасть под санкции. Но сейчас вполне очевидно, что количество санкций против Китая - что бы он ни делал - в ближайшие месяцы будет только расти. И при усилении давления на Пекин при Трампе у Китая просто исчезнет мотив для того, чтобы следовать американским санкциям. Если США так или иначе давят, то какая ему разница? Поэтому, полагаю, приход Трампа на пост президента США означает, что в экономических отношениях РФ и Китая в ближайшее время будет гораздо меньше сложностей, чем было до сих пор. У Китая больше нет необходимости лавировать и «прятаться» - Трамп будет давить на него в любом случае», - заключил специалист.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Китай подготовил мощные контрмеры против американских компаний на случай обострения торгового противостояния с США при новой администрации Дональда Трампа.