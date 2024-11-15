«Бизнес получает лиды, узнаваемость и готовые решения». Елена Алончикова рассказала о конференции TECH WEEK

26 - 28 ноября 2024 г. в Технопарке «Сколково» пройдет конференция «TECH WEEK». Это глобальное событие, которое дает возможность экспертам завести полезные знакомства с потенциальными клиентами и партнерами, протестировать новые бизнес-гипотезы, а компаниям возможность презентовать свои продукты. Ежегодно мероприятие собирает в одном месте более 3000 ТОП представителей бизнес-сообщества России: предпринимателей, руководителей, директоров, инвесторов и профильных специалистов.

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Елена Алончикова, генеральный директор «TECH WEEK», проректор университета «Синергия», рассказала о конференции «TECH WEEK».

Вы помогаете компаниям и людям создавать личный бренд. На чем строится ваш личный бренд?

— На репутации и систематическом выполнении обязательств. Это основа как для моего личного бренда, так и для бренда Tech Week.

Например, если в Tech Week мы обещаем определенное количество лидов нашим экспонентам или конкретный охват спонсорам, они его получают. Мы не пытаемся заманить эфемерными формулировками, которые потом не сможем выполнить, а делаем акцент на многократном соблюдении всех договоренностей.

Второй критерий — профессионализм. Наши менеджеры могут часами перечитывать и корректировать одну и ту же презентацию, мы уже даже начинаем бороться с этим. И эта сфокусированность на обратной связи и улучшении — наша суперсила.

Так что клиентоориентированность, профессионализм и ценность репутации — это 3 базовых столпа, на которых держится бренд Tech Week и непосредственно мой.

В целом, важно работать «от себя» и от собственных ценностей, транслировать именно их. Для этого нужно понять, какой у вас ключевой посыл и суперсила, и транслировать их во внешний мир.

Расскажите о проекте Tech Week. Какие сегменты бизнеса чаще всего участвуют на конференции?

— Tech Week — это мероприятие для предпринимателей, топ-менеджеров крупных компаний. Среди наших участников много представителей не только технологического бизнеса, но и тех, кто связан, например, с производством.

Наше мероприятие проходит в Технопарке «Сколково», но к нам приезжают участники и из других городов-миллионников: Казань, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Екатеринбург и многих других. Мы этому рады и всегда ждем всех гостей.

Для чего приходит бизнес? Наши экспоненты получают сильную B2B аудиторию. У нас представлены почти все крупные компании, поэтому партнеры могут физически посчитать цифры результативности интеграции у нас. По итогу мероприятия они получают целевые лиды, контакты и партнеров, увеличивают узнаваемость бренда, а главное — получают новые смыслы и решения, которые могут внедрять в своих компаниях.

Для тех, кто приходит к нам как спикер или эксперт, это возможность заявить о себе и своем проекте, поделиться своим персональным опытом и расширить клиентскую базу.

Для участников, как я уже говорила, это качественный нетворкинг, новые быстрые и интересные решения. И все потому, что программа построена на кейсах. Например, мы берем тему «Нефинансовая мотивация удаленных команд» и находим лучшие компании, которым удалось это внедрить, и на сцене разбираем их кейс по полочкам, чтобы наши участники могли реализовать его у себя.

Вы говорили, что представители одних компаний делятся информацией о вашем мероприятии с другими и приводят новую аудиторию. Что заставляет их так делать?

— У нас высокая узнаваемость на рынке, о нас знает большинство представителей бизнесов и дивизионов, занимающихся инновациями и технологиями. Благодаря этому компании просто набирают в поисковике «Tech Week» и приходят именно к нам.

Почему наши участники делают так? Все просто: в прошлый раз они получили пользу, которую можно измерить. Например, эффективное решение для бизнеса, новые знакомства, клиенты, партнеры и т. д. Поэтому они приходят к нам снова и снова.

Следующий момент — качественный бесшовный сервис. У нас всегда есть аккаунт-менеджер, который сопровождает участника и находит новые решения для его максимального комфорта.

Таким образом, на всех этапах касания с нами у клиентов не остается вопросов — это важный элемент идеального сервиса. Поэтому у наших отделов сервиса и аккаунтинга всегда высокие оценки.

Так что клиент приходит на мероприятие за пользой, а в дополнение получает хорошее впечатление от всех касаний с продуктом — это является нашей главной ценностью.

Ведение такого количества проектов кажется невозможным. Как вам удается успевать все?

— Знаете, буквально вчера я сделала упражнение по управлению временем. Возможно, кому-то из вас оно тоже окажется полезным.

У меня есть ежедневное расписание, которое всегда лежит на рабочем столе. Помимо этого, я постаралась посчитать, сколько времени и на какие задачи я трачу.

В июне было 720 часов. Больше всего времени (240 часов) тратится на сон. Я большая соня, но понимаю, что эту цифру можно скорректировать. Далее, 220 часов я трачу на работу. Оказалось, что 140 часов из них уходит на совещания и переговоры. Еще 50 часов ежемесячно занимают бьюти-процедуры. Также в моей разбивке были образование, семья, свободное время, питание, спорт и дорога.

Какие-то блоки у вас, конечно, могут пересекаться. Например, у меня блок «дорога» значится отдельно, но почти всегда пересекается с работой, потому что я ставлю встречи и звонки в машину.

Это упражнение помогает наглядно отследить, какие сферы у вас «выпадают». Например, я увидела, что очень мало времени уделяю семье, и поняла, что надо перефокусироваться.

Регламентация всего своего времени — мой первый совет. Если для вас что-то важно, но под это нет слота в расписании, то, скорее всего, вы этого не сделаете. Деловому человеку сложно быть спонтанным, поэтому в календаре должны быть не только рабочие встречи, но и все, что вы хотите успеть, например поход с ребенком в молл или прослушивание лекции.

Второй совет — бюджетирование времени. Это поможет понять, куда оно уходит. Так, когда я детальнее расписала рабочие слоты, поняла, что эти часы тоже можно оптимизировать.

Возвращаясь к вопросу о бьюти-индустрии. Для меня эта сфера очень важна: я хожу на массаж, к косметологу, в спа — это отдельный блок для внутреннего наполнения и приятной рутины, позволяющей отдохнуть, и я точно не экономлю на этом время.

Из интересного: я решила добавить в свое расписание блок «новое». Для повышения уровня энергии очень важно получать достаточно новых впечатлений. В этот блок могут входить новые интересные хобби, виды спорта и посещение новых мест, чтобы добавить контраста в будни.

Я считаю, для любого руководителя это важно, чтобы развиваться и двигаться вперед.