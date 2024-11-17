Жители Австрии могут обанкротиться без поставок газа из России

Из-за прекращения поставок российского газа в Австрию местные жители и предприятия могут массово обанкротиться. Об этом в эфире RT заявила экс-глава австрийского МИД и руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

Она отметила, что в 2021 году зависимость страны от импорта топлива из России была около 75%, а к 2024 году выросла до 90%. При этом у Австрии нет выхода к морю, а поставки сжиженного газа обходятся дорого.

«Для многих домохозяйств (и я имею в виду не малообеспеченные слои населения) это стало дополнительным бременем — очень тяжёлым на фоне общей инфляции, которая подстёгивается в том числе и высокими ценами на энергию. Наблюдается банкротство ресторанно-гостиничного бизнеса», — заявила Кнайсль.

В пятницу, 15 ноября, глава Минэнерго Австрии Леоноре Гевесслер заверила граждан в готовности страны к прекращению поставок российского газа.

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов к отключениям поставок газа из России.