Торгпред РФ назвал ОАЭ крупнейшим партнером Москвы на Ближнем Востоке

Объединенные Арабские Эмираты продолжат оставаться крупнейшим торгово-экономическим партнером РФ на Ближнем Востоке несмотря на любые обстоятельства.

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Об этом заявил торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин в кулуарах ежегодного международного бизнес-форума «Мир возможностей», передает ТАСС.

«ОАЭ не первый год являются крупнейшим торгово-экономическим партнером России среди стран Ближнего Востока», — заявил он.

По словам Терехина, российская сторона находится на стадии зрелых отношений с ОАЭ. Все совместные проекты государств носят долгосрочный и устоявшийся характер. Он добавил, что за последние три года наблюдался заметный рост торговли между странами. По его словам, российско-эмиратское сотрудничество продолжит развиваться и никакие политические причины его не остановят.

До этого стало известно, что Словакия по итогам августа стала главным покупателем российских товаров среди всего Евросоюза. Страна оказалась на первом месте. В конце лета Словакия нарастила закупки продукции из России в 2,1 раза. В результате объем импорта достиг €320,9 млн.