Си Цзиньпин обратился с призывом к Японии

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Японию поддержать стабильность и бесперебойность глобальной системы торговли.

Соответствующее заявление председатель КНР сделал на первой встрече с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, состоявшейся на полях саммита АТЭС в Лиме.

"Экономические интересы Китая и Японии, а также промышленные и логистические цепочки глубоко переплетены. Обе стороны должны придерживаться взаимовыгодного сотрудничества и поддерживать стабильность и бесперебойность глобальной системы свободной торговли, а также цепочек производства и поставок", - приводит его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Председатель КНР также призвал Токио "укреплять сотрудничество в международных и региональных делах, поддерживать подлинную многосторонность и совместными усилиями отвечать на глобальные вызовы".