В Еврокомиссии прокомментировали прекращение поставок газа из РФ в Австрию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС подготовился к прекращению поставок газа из России. Политик выступила на фоне ситуации в Австрии, где канцлер обратился к нации по поводу энергетической безопасности страны.

Глава Еврокомиссии заявила, что в Брюсселе ждали подобного развития событий и были «к этому готовы» накануне зимы.

«Газовые хранилища в Евросоюзе заполнены», — написала фон дер Ляйен в соцсети X.

По ее словам, она уже поддержала канцлера Австрии от имени Евросоюза.

Нехаммер прокомментировал прекращение поставок газа из РФ

Накануне в Австрии сообщили, что в субботу «Газпром» прекратит поставки газа австрийской энергетической компании OMV. Канцлер Австрии Карл Нехаммер обратился к нации, заявив, что страна готовилась к этому. По его данным, хранилища заполнены на 90%, а повышения цен быть не должно.