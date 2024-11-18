Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что реальный рост цен на продукты питания в России превысил 50% в 2024 году.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Реальная инфляция по продуктам питания составила с начала года от 50 до 100%, если не больше. Ожидаемое повышение тарифов ЖКХ и ослабление рубля создают дополнительное инфляционное давление», — отметил экономист.

По его словам, в таких условиях существенное снижение темпов роста цен до конца года и в 2025 году маловероятно.

В России резко подорожал один продукт

Министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что Минфин работает над тем, чтобы снизить инфляцию в стране.

Между тем глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России не собирается «делать никаких скидок» для достижения цели по инфляции в 4%.

В октябре Набиуллина заявила о росте цен на 30% за три года. По словам главы российского регулятора, данный рост является следствием усилившегося перегрева спроса.