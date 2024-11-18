Названы страны, из которых Россия может нарастить импорт картофеля

Нарастить импорт картофеля в Россию можно за счет поставок из Египта, Азербайджана, Китая и Пакистана. Об этом ТАСС сообщил зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

По данным ассоциации, за январь - апрель 2024 года импорт продовольственного картофеля в Россию составил 56,9 тыс. тонн. В топ-поставщиков (без учета ЕАЭС и Ирана) за этот период вошел Египет, на который пришлось 85,3% всех поставок картофеля в РФ, а также Азербайджан, Китай и Пакистан.

"Недостающие объемы ввиду снижения урожая могут покрываться за счет поставок картофеля из указанных стран", - рассказал Леонов.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз России проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран, чтобы удовлетворить растущий спрос.

В 2023 году урожай картофеля стал рекордным и составил более 8,5 млн тонн. В 2024 году, несмотря на непогоду, прогноз по урожаю сохраняется на уровне 7,3 млн тонн, что сравнимо с урожаями 2021 и 2022 годов, рассказали в аппарате Патрушева.