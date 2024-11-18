Продажи алкоголя в России обновили исторический максимум

С начала года в России розничные продажи алкоголя обновили исторический максимум (с 2017 года), пишет РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакрегулирования (РАТК).

С 2017 года продажи выросли на 21%, в рекордный рост наибольший вклад внесли продажи водки. С начала 2024 года было продано 62,5 млн дал этого напитка, вино тоже рекордно продается - 46,9 млн дал в этом году.

Ограничения по времени продажи для российского вина, сделанного из отечественного винограда и крепостью не выше 15%, стоило бы отменить, такое предложение на Российском винодельческом форуме озвучил спецпредставитель президента РФ и владелец "Абрау-Дюрсо" Борис Титов.

Круглосуточная продажа российского вина негативно скажется на здоровье граждан и количестве правонарушений, заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев «Радиоточке НСН».