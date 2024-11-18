В России сократились выдачи автокредитов

В России зафиксировано сокращение объема выдачи автокредитов в октябре. Показатель уменьшился на 37% к уровню сентября, сообщают «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В общей сложности в стране выдали свыше 86 тыс. ссуд на 123 млрд рублей. Такая тенденция была подтверждена в ряде банков. В частности, в ВТБ сообщили, что в октябре банк выдал значительно меньше займов на покупку машин, чем в предыдущем месяце.

В компании «БКС Мир инвестиций» отметили, что ситуация на рынке изменилась из-за того, что заемщики ожидали удорожания авто из-за очередного повышения утилизационного сбора с 1 октября. Там пояснили, что снижение выдач сейчас является откатом к нормальному уровню, который фиксировался ранее, когда на рынке не было ажиотажного спроса.

Ранее сообщалось, что, по данным российского регулятора, банки стали чаще выдавать нецелевые потребительские кредиты под залог транспортных средств. До 2023 года доля таких потребкредитов составляла менее 1% от предоставляемых по сектору в целом, однако в II квартале 2024 года она превысила 3%, а в III квартале достигла уже 5%.