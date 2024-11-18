Брекеты подорожали в России

Стоимость брекетов в России выросла в два раза. Как сообщает Telegram-канал Shot, за год цена на выравнивание зубов выросла почти до 500 тысяч рублей.

По словам опрошенных каналом ортодонтов, ранее наиболее востребованными у клиентов были брекет-системы американского производства. Теперь клиники приобретают их по параллельному импорту, а цены на изделия растут: если в 2023 году они обходились в 140 тысяч рублей, то в этом — уже в 280 тысяч рублей. Стоматологии активно переходят на бюджетный аналог из Китая, который стоит около 230 тысяч рублей.

Также потратиться придется на сопутствующие расходы: оплатить фиксацию, наблюдение, замену дуг, чистку. В результате сопровождение обойдется минимум в 150 тысяч рублей, при условии, что зубы не потребуется дополнительно лечить или удалять.

Представитель крупной сети стоматологических клиник отметил, что больше всего на цены повлияли курс доллара и проблемы с логистикой поставок. Кроме того, стоимость выросла на фоне резко выросшего спроса на брекеты.