В России вырастет цена на крепкий алкоголь

Цены на коньяк, водку и бренди могут вырасти с 1 января 2025 года на 15-17%. Об этом заявил «Газете.ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По его словам, такому повышению будет способствовать рост минимальной розничной цены, то есть нижнего предела стоимости легального спиртного, произведенного из качественного сырья и с уплатой всех необходимых налогов.

«Цены на крепкий алкоголь в декабре 2024 года останутся на текущем уровне. Однако (…) рост цен в 2025 году может составить от 15 до 17% в зависимости от категории напитка», - заявил экономист.

Эксперт пояснил, что минимальная розничная цена увеличивается из-за роста затрат на сырье, производство, доставку, акцизы и зарплаты. Таким образом, водка может подорожать с 299 до 349 руб. за 0,5 л, коньяк - с 556 до 651 руб. за 0,5 л, а бренди с 403 до 472 руб. за 0,5 л.

При этом он предупредил, что из-за роста цен люди с ограниченным бюджетом могут начать обращаться к дешевым альтернативам - нелегальному алкоголю и опасным суррогатам.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, россияне ранее, впервые с 2000 года, сократили потребление алкоголя ниже восьми литров на душу населения. Так, по итогам июня 2024 года потребление алкогольной продукции на душу населения за 12 календарных месяцев составило 7,98 литра. Причем еще месяцем ранее аналогичный показатель достигал 8,01 литра, а в 2023 году - 8,44 литра.