На Украине ввели графики отключений света

Почасовые графики отключений света введены в большинстве областей Украины из-за значительного повреждения энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщили в министерстве энергетики страны.

"Сегодня с 06:00 до 22:00 (с 07:00 до 23:00 мск - прим. ТАСС) действуют графики почасовых отключений в большинстве регионов Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В министерстве пояснили, что накануне повреждения получили объекты генерации и передачи электроэнергии в разных областях страны.

В Минэнерго добавили, что на текущие сутки запланирован импорт электроэнергии из пяти стран.

Согласно информации украинского издания "Страна", отключения уже начались в Киеве. В компании "Киевпастранс" сообщили, что из-за отсутствия напряжения приостановлена работа киевского фуникулера.

Накануне о введении с понедельника графиков стабилизационных отключений предупредила национальная украинская компания "Укрэнерго".

По информации Минобороны РФ, российские войска 17 ноября нанесли массированный удар по объектам энергетики и газодобычи, используемым для работы ВПК Украины. В большинстве украинских областей был введен режим экстренных отключений электроэнергии.