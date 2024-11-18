Индекс Мосбиржи резко снизился после новостей об ударах по РФ

В первой половине дня понедельника индекс Мосбиржи (IMOEX) продемонстрировал снижение на 1,89%, он опустился в моменте до уровня 2687,45 пункта, следует из данных торгов. Это произошло после того, как глава США Джо Байден разрешил ВСУ бить вглубь России.

По состоянию на 10:06 мск существенно упали акции компании «Транснефть», они подешевели на 5,47%. Расписки Ozon упали в цене на 3,05%, акции «Юнипро» - на 2,96%. Акции «Газпрома» и «Ростелекома» подешевели на 2,75% и 2,62% соответственно.

Накануне администрация Белого дома дала Киеву разрешение наносить американскими ракетами большой дальности удары по регионам России. Вслед за ним одобрение последовало от Франции и Великобритании.

Ранее аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова заявила «Известиям», что в ближайшие месяцы фондовый рынок будет находиться под давлением неопределенности.

Также ранее руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых рассказала «Известиям», что индекс Мосбиржи на конец года может достигнуть 3230 пунктов.