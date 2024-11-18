В России могут снова продлить временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы

Минсельхоз России предложил продлить действие временного запрета на вывоз из страны риса и рисовой крупы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления.

Согласно проекту, временный запрет предлагается продлить до 30 июня 2025 года. При этом инициатива продлевалась уже несколько раз — изначально запрет вступил в силу 1 июля 2022 года.

«Установить с 1 января по 30 июня 2025 года включительно временный запрет на вывоз риса, за исключением семян риса для посева, и крупы рисовой из Российской Федерации», — сказано в постановлении.

Напомним, что запрет не распространяется на рис, который вывозится в страны-члены Евразийского экономического союза, а также вывозимый ‎для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений.