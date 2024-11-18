Цена нефти Brent поднялась выше $73 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе на лондонской бирже ICE росла более чем на 3% и поднялась выше $73 за баррель впервые с 14 ноября, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 19:23 мск, цена Brent росла на 3,15%, до $73,28 за баррель.

К 20:02 мск фьючерс на Brent замедлил рост и торговался на уровне $73,04 (+2,82%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе рос на 2,97%, до $68,91 за баррель.