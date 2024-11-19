Аналитик увидел еще одну причину для всплеска инфляции

Ускорение роста цен на бензин разгонит инфляцию в стране. Такое мнение высказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Он привел данные Московской топливной ассоциации (МТА), согласно которым на прошлой неделе розничная стоимость бензина на столичных АЗС выросла на 17–18 копеек, неделей ранее — на 12–13 копеек. Дизтопливо подорожало на 27 копеек и 24 копейки соответственно.

Аналитик отметил, что ускорение роста розничных цен на топливо произошло на фоне скачка оптовых цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Триггером стало предложение Минэнерго снять запрет на экспорт бензина из России, который был введен для сдерживания резкого роста цен за счет насыщения внутреннего рынка.

«Ускорение роста розничных цен на прошлой неделе должно было отразиться на инфляции в России в целом, так как все товары дорожают при повышении цен на топливо, потому что в их производство и доставку до точки реализации всегда закладывают стоимость логистики и транспортировки. На этом фоне еженедельные данные Росстата по динамике потребительских цен наверняка зафиксируют ускорение их роста до 0,35–0,45% после 0,3% за первую ноябрьскую неделю», — пояснил Владимир Чернов.

По его мнению, с учетом резкого скачка инфляции Банк России на декабрьском заседании может поднять ключевую ставку сразу на 200–300 базисных пунктов, до 23–24% годовых.