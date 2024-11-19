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Россиянам предсказали доллар по 110 рублей

Если россияне хотят вложить сбережения в ценные бумаги, то лучше выбирать компании с государственным участием и хорошей чистой прибылью. Об этом заявил экономист Алексей Кричевский. Его процитировала «Российская газета».

Россиянам предсказали доллар по 110 рублей
© РИА Новости

По его словам, к наименее рисковым категориям относятся такие сектора, как телекоммуникации, нефтедобыча и металлургия. Если человек настроен на получение большей доходности и готов к риску, то он может обратить внимание на облигации коллекторов, микрофинансовых организаций и ломбардов. Доходность данного сегмента увеличивается из года в год.

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Кричевский обратил внимание, что если россиянин остерегается идти в банки или на фондовый рынок, но стремится избежать обесценивания сбережений, то он может купить валюту.

«Тем более что в 2025 году тот же доллар может стоить уже порядка 110 рублей», — сказал экономист.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что россиянам не нужны доллары. По его словам, есть более выгодные способы вложения денег. Например, это облигации федерального займа.

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