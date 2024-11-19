В России упала выдача одного вида кредитов

В России в годовом отношении количество выдач кредитов наличными в октябре 2024 года уменьшилось на 41% год к году. В общей сложности было выдано 1,68 млн единиц на 274,39 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Как отмечается, объем выдач уменьшился на 51%. В аналогичный период 2023-го в стране выдали 2,86 млн кредитов на 559,57 млрд рублей. Средний размер кредита наличными упал на 17%: со 196 тыс. рублей в октябре 2023-го до 163 тыс. рублей в октябре текущего года.

Данный уровень является самым низким в сегменте за последние шесть лет. Средний срок кредитования увеличился на один месяц, до 27 месяцев. Всего по итогам 10 месяцев россияне оформили в банках 26,98 млн кредитов наличными на 5,14 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что Банк России принял решение отменить с 1 января ограничение полной стоимости кредита (ПСК) по кредитным картам. По данным регулятора, среднерыночное значение ПСК за III квартал текущего года оказалось заниженным.