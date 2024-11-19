Набиуллина рассказала, когда начнется снижение ключевой ставки

Ключевая ставка ЦБ РФ начнет снижаться в 2025 году. Это произойдет при условии отсутствия шоков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

"Мы считаем, что наша политика позволит снизить инфляцию к 4-4,5%. И по мере ее торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки. Если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году", - сказала она.

В октябре Банк России резко повысил ключевую ставку до рекордного уровня 21% годовых. Он также ухудшил и прогноз по инфляции - повысив до 8-8,5% с 6,5-7%. ЦБ ожидает, что годовая инфляция в РФ снизится до 4,5-5% в 2025 году, до 4% - в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.