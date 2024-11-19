В ВТБ оценили долю ипотек с господдержкой в 2024 году

Доля ипотеки с господдержкой по итогам 2024 года достигнет порядка 65% в выдачах ипотечных кредитов в РФ. Такую оценку предоставили в ВТБ, передает РИА Недвижимость.

При этом добавляется, что рыночные программы займут в выдачах ипотеки в стране всего треть. Банк отметил, что средний размер кредита по рыночным программам сегодня составляет около 3,8 миллиона рублей. Значение на 20% уступает уровню 2023 года.

«Первый взнос - около 30% от стоимости недвижимости против 36% в январе. При этом в абсолютных значениях этот показатель с начала года вырос – с 3 до 3,8 миллиона рублей», - указала кредитная организация.

Ранее сообщалось, что, по данным столичного Росреестра, по итогам октября 2024 года в Москве зарегистрировали 4,41 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) с ипотекой. Это значение на 11,6 процента меньше, чем по итогам сентября.