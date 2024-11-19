Обсуждений Банком России сценариев возможной заморозки вкладов в банках не ведется. С таким заявлением выступила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

Глава ЦБ во вторник, 19 ноября, выступает в Госдуме. Она назвала идею о заморозке вкладах «бессмыслицей».

«Что я могу сказать? Я могу сказать, что, наверное, большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно», — подчеркнула Набиуллина.

Кроме того, она отметила, что российская экономика находится на переломной точке. По ее словам, Центробанку приходится вести жесткую денежно-кредитную политику, чтобы недуг высокой инфляции в стране не стал хроническим.

Ранее в ЦБ заявили о необходимости дополнительной жесткости денежно-кредитных условий для возобновления процесса дезинфляции. В публикации регулятора подчеркивалось, что подобный процесс может снизить инфляционные ожидания, а также создать условия для устойчивого снижения инфляции в 2025 году.