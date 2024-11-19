Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на срочном рынке

Московская биржа в 16:18 мск приостанавливала торги на срочном рынке из-за аппаратной ошибки на сервере предварительной проверки рисков. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

В 16:50 торги были возобновлены, система была готова для снятия заявок и подключения участников с 16:32.

Отмечается, что торги на остальных рынках биржи — фондовом рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов — проводятся в штатном режиме.

Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Во вторник, 19 ноября, индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов. Индикатор находится на этом уровне впервые с 7 ноября.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что новость об обновлении ядерной доктрины России всколыхнула мировые рынки, основные индексы отреагировали падением. В частности, доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась ниже 4,35%.