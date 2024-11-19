Биткоин вновь обновил исторический максимум

Стоимость биткоина вновь обновила собственный исторический максимум. Об этом сообщает РБК.

Как сообщает источник, цена одного биткоина на криптобирже Binance поднялась до уровня 93 525 долларов. Это рекордный показатель для данной криптовалюты.

Отметим, что за последние две недели биткоин показывает уверенный рост, который связывают с победой на президентских выборах в США Дональда Трампа. Ранее криптовалюта даже обошла по размеру капитализации национальную нефтяную компанию из Саудовской Аравии Saudi Aramco — рыночная стоимость BTC достигла 1,82 триллионов долларов, в то время как капитализация Saudi Aramco составляет 1,79 триллиона долларов.