Россия почти прекратила поставки зерна в ЕС

Россия на фоне введения Евросоюзом повышенных пошлин почти прекратила поставки зерна в страны сообщества. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

Как стало известно агентству, стоимость сентябрьских отгрузок составила всего 21 тысячу евро, в то время как в июне, перед вступлением в силу ограничений, европейцы закупили зерна из РФ на 11,8 миллиона евро.

В целом в первом осеннем месяце 2024 года страна отгрузила на экспорт 5,76 миллиона тонн основных зерновых культур, что на четверть меньше, чем годом ранее. Заметно — с 52 до 33 стран — сузилась и география поставок отечественной пшеницы. В топ-3 ее крупнейших покупателей вошли Египет, Тунис и Турция.

Утвержденные Советом ЕС запретительные (в его заявлении прямо говорилось о намерении добиться полного прекращения поставок) тарифы на импорт зерна из России и Белоруссии вступили в силу с 1 июля. В зависимости от конкретного продукта пошлины выросли либо на 95 евро за тонну, либо до 50 процентов. При этом ограничения не коснулись зерна, следующего в третьи страны через европейские порты.