Стоимость нефти Brent поднялась выше $73 за баррель

Стоимость нефти незначительно корректируются утром в среду, 20 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс».

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск достигла $73,24 за баррель. Данное значение на $0,07 (0,1%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Стоимость фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к 7:05 мск в цене не корректировались. Они составили $69,39 за баррель.

«Срок обращения декабрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в среду. Более активно торгуемые контракты на январь к 8:13 мск теряют в цене $0,04 (0,06%) и стоят $69,2 за баррель», - пишет агентство.

Как отмечается, в настоящее время инвесторы оценивают неофициальные данные о запасах в США. Министерство энергетики страны отмечало, что в начале месяца коммерческие запасы нефти в США увеличились на 2,09 млн баррелей - до 429,75 млн баррелей.