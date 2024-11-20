Хуснуллин анонсировал новые меры поддержки строительной отрасли

Власти РФ разработают меры для компенсации негативного влияния роста ключевой ставки ЦБ РФ, повышения себестоимости и инфляции на строительную отрасль.

Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая в Совете Федерации.

"Вы знаете, ключевая ставка, рост себестоимости, инфляция - все это, конечно, влияет на наши планы. Мы сейчас готовим компенсационные мероприятия, как это можно нивелировать. Надеемся, что найдем возможности пережить эти сложности", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что сейчас "время непростое", но его можно преодолеть совместной работой с учетом опыта прошлых лет.

Он пояснил, что пакет мер обсуждается на уровне правительства РФ и некоторые из них потребуют изменения законодательства. В качестве примера он перечислил инициативы в области регулирования потребительского терроризма, развития судосберегательных касс и внебюджетных инвестиций.