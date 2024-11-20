Названа дата запуска ВСМ «Москва - Санкт-Петербург»

Запуск в эксплуатацию первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Санкт-Петербург" запланирован на 1 апреля 2028 года, следует из дорожной карты на официальном сайте концессионера проекта "ВСМ Две столицы".

Ранее ввод магистрали в эксплуатацию был назначен на второй квартал 2028 года.

Магистраль предназначена для пассажирского движения, она пройдет по территории шести регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Целевые показатели проекта предусматривают увеличение пассажиропотока высокоскоростного сообщения между двумя городами с около 5 млн пассажиров до 23 млн к 2030 году.