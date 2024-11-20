В ЦБ назвали способ снизить инфляцию

Инфляция в России могла бы уменьшиться за счет рациональности граждан страны и бизнеса. С таким заявлением выступил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган, передает «Деловой Петербург».

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Ганган отметил, что в настоящее время темпы роста потребительского кредитования демонстрируют замедление. Как сообщил он, на сберегательную модель поведения россиян указывает тот факт, что на счетах физических лиц за последние девять месяцев средства увеличились на 15%.

Как заявила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, мнение, что рост ключевой ставки Банка России разгоняет инфляцию в стране, - глубокое заблуждение. Отношение процентных расходов к себестоимости продукции последние пять лет в среднем не превышала 5%, указала она.