Еврозона рискует столкнуться с очередным долговым кризисом. Его возможными причинами Европейский центральный банк (ЕЦБ) назвал политическую неопределенность, отсутствие экономического роста и высокий государственный долг, сообщает Financial Times.

В ежегодном Обзоре финансовой стабильности регулятор заявил о «высоком уровне задолженности и большом дефиците бюджета», а также вялом росте экономик региона. Луис де Гиндос, вице-президент ЕЦБ, также указал на несоблюдение некоторыми правительствами Евросоюза бюджетных правил ЕС. По его словам, рынки начали уделять больше внимания финансовым рискам, и стоимость финансирования стран с высокими задолженностями значительно возросла.

«Препятствия для экономического роста, вызванные такими факторами, как низкая производительность, повышают вероятность того, что высокий уровень задолженности и дефицит бюджета вновь вызовут опасения по поводу устойчивости долга», — предупредили в ЕЦБ.

ЕЦБ заявил, что расходы на государственное финансирование могут возрасти из-за макроэкономических потрясений, подчеркнув «слабые» фундаментальные показатели и то, что срок погашения государственного долга «продлевается» при более высоких процентных ставках. Сочетание медленного роста и высокого государственного долга в блоке из 20 стран может осложнить финансирование высоких расходов на оборону и инвестиций в борьбу с изменением климата, заявил регулятор.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал российский природный газ и рынок Китая «наркотиками» для экономики ФРГ, являющейся крупнейшей в еврозоне. Немецкая экономика продолжительный период времени испытывала сильную зависимость от поставок дешевых энергоресурсов из России. В свою очередь, экспортно ориентированные предприятия ФРГ в излишней степени полагались на «вечно процветающий» рынок Китая.