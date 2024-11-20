Стоимость биткойна обновила исторический максимум

Стоимость биткоина впервые преодолела отметку в 94 тысячи долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К 16:23 среды биткоин показал прирост в 1,88% за сутки, достигнув отметку в 94 155,99 доллара. Минутами ранее стоимость криптовалюты достигала 94 300,61 доллара, что стало новым историческим максимумом.

При этом, по данным портала CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина за сутки выросла на 1,77% до 94 107,79 доллара.

Напомним, что биткоин показывает рост уже больше двух недель.