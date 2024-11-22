Золото перестало дешеветь впервые с начала ноября

Золото перестало падать в цене и перешло к росту. В пятницу стоимость драгметалла на бирже превысила $2700 за тройскую унцию впервые с 8 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 11:02 по московскому времени декабрьский фьючерс на золото стоил $2700,7 за тройскую унцию. Дневной максимум составил $2701,8 за тройскую унцию.

По итогам прошлой недели (11-17 ноября) биржевая стоимость золота упала почти на 5%, что стало самым большим снижением за последние три года. При этом всего месяц назад цена драгметалла обновила исторический максимум, превысив $2800 за тройскую унцию. По мнению экономистов, причиной такого резкого падения золотых котировок стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах.