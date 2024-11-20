Силуанов рассказал о столпе денежно-кредитной политики России

Рыночное курсообразование является столпом денежно-кредитной политики России. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

По его словам, когда курс рубля регулируют власти, происходят «перекосы в стоимостных показателях и в формировании денежно-кредитной политики».

«Мы это проходили. И возвращаться к старому — я думаю, что это неправильно, это нанесет просто вред к нашим тем результатам денежно-кредитной и бюджетной политики», — добавил Силуанов.

Он напомнил, что курс рубля устанавливается исходя из спроса и предложения на валюту. По мнению главы Минфина, рыночное курсообразование является одним из столпов денежно-кредитной политики РФ.