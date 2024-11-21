Стоимость биткоина второй раз за утро обновила рекорд

В четверг, 21 ноября, в ходе торгов на азиатских биржах стоимость биткоина превысила 97 тысяч долларов, установив очередной рекорд. Как пишет портал CoinDesk, это менее чем на шесть процентов ниже знаковой отметки в сто тысяч долларов, которая могла бы поднять рыночную капитализацию биткоина выше двух триллионов долларов.

Динамика курса биткоина не демонстрирует никаких признаков замедления. Ралли, вызванное победой республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, продолжается, в результате чего биткоин бьет рекорд за рекордом, отмечает CoinDesk.

По данным портала, за последние две недели биткоин вырос почти на 30 процентов на фоне ожиданий, что к власти в США придет «прокриптовалютное» правительство. Также на стоимость биткоина повлиял новый раунд снижения ставок Федеральной резервной системой США - это вернуло аппетит трейдеров к риску.

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Трейдеры называют сложившуюся на рынках ситуацию «сделкой Трампа», поскольку все классы активов - от акций до облигаций - растут с момента победы Трампа на выборах.

Это уже третье обновление исторического максимума за сутки. До этого стоимость биткоина побила рекорд, превысив 95 тысяч долларов.

Позже курс криптовалюты достиг рекордных 96 982 долларов, однако затем немного упал и на 07:20 по Москве составлял в районе 96,5 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что команда Трампа рассматривает Терезу Гуди Гильен, партнера юридической фирмы BakerHostetler и одного из руководителей ее команды по блокчейну, в числе кандидатов на пост следующего председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США.