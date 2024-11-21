График выходных и праздничных дней в 2024 году пока менять не планируется, сообщил ТАСС глава Минтруда России Антон Котяков, комментируя инициативу сделать 28 декабря выходным днем.

Он подчеркнул, что, несмотря на шестидневную рабочую неделю, россиян перед Новым годом ждет три выходных дня.

"На сегодняшний день график всех выходных и праздничных дней уже принят на уровне правительства, не планируется никаких изменений. В любом случае, если законопроект будет представлен на рассмотрение, он поступит в правительство на согласование", - сказал он.

Котяков уточнил, что, несмотря на шестидневную рабочую неделю, у россиян будет три выходных дня перед Новым годом - 29, 30 и 31 декабря.

"Думаю, три дня выходных после шестидневной недели гораздо удобнее, чем если бы мы разбивали и делали бы 31 декабря рабочим днем", - подытожил он.

Ранее в Telegram-канале SHOT сообщали, что депутаты Госдумы обратились к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Григоренко с предложением разрешить региональным властям установить 28 декабря 2024 года как выходной день по своему усмотрению. В декабре россиян ожидает шестидневная рабочая неделя - суббота 28 декабря будет рабочим днем. При этом новогодние выходные будут длиться 11 дней - с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.