Названы идеальные условия для ужесточения санкций против российской нефти

Падение цен на нефть и надвигающийся период избытка сырья на рынке можно использовать для ужесточения санкций против российской нефти. Идеальные условия для новых ограничений назвал нефтяной стратег Bloomberg Джулиан Ли.

По словам эксперта, введенный «Большой семеркой» потолок цен на нефть на самом деле не повлиял на доходы Москвы от продажи. По настоянию администрации США установили более щадящий механизм, чтобы фактическое ограничение экспорта из России не привело к резкому росту цен на энергоресурс. Однако даже на фоне напряженности на Ближнем Востоке нефть марки Brent торгуется ниже 75 долларов за баррель, а в сентябре цены падали ниже 70 долларов — более чем на четверть ниже уровня, на котором она находилась, когда было введено ценовое ограничение.

Если Запад всерьез намерен сократить доходы Кремля от продажи нефти, лучшего момента, чем за недели до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, может и не представиться, предупредил он.

В материале Ли отмечает, что санкции, введенные против отдельных танкеров за нарушение ценового потолка, оказались в целом успешными, и пойманные на транспортировке российского сырья поначалу стояли без дела в течение нескольких месяцев. Однако сейчас Москва начала возвращать их к работе — поэтому «пришло время» задуматься о последствиях для тех, кто принимает такие грузы в своих портах. Если бы индийских, китайских и турецких нефтепереработчиков удалось убедить прекратить или сократить импорт российской нефти, перевозимой судами теневого флота, экспорт нефти из Москвы неизбежно сократился бы, отметил аналитик.

В 2023 году отмечалось, что танкеры, о которых идет речь, перевозят около 45 процентов российской нефти, а одну из ключевых ролей в транспортировке сырья из РФ играет Греция, на судна которой на тот момент приходилась почти половина указанного объема.

Евросоюз уже работает над новыми санкциями в отношении танкеров с нефтью из РФ, называемых на Западе российским теневым флотом. Как отмечает Bloomberg, согласовать ограничения планируется до конца года. Задуманные ограничения будут предусматривать меры в отношении физических лиц, задействованных в торговле углеводородами.