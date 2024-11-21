Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Цена биткойна обновила исторический максимум, она превысила отметку в 98 тысяч долларов, следует из данных площадки Binance.

По состоянию на 14:03 мск криптовалюта подскочила на 5,23%, достигнув 98,021 тысячи долларов. При этом к 14:07 биткойн вырос до 98,198 тысячи долларов. Сегодня утром стоимость биткоина установила рекорд, преодолев отметку в 97 тысяч долларов. К 08:02 стоимость криптовалюты замедлила рост и находилась на уровне 97,374 тысячи долларов.

Курс криптовалюты начал демонстрировать рост после прошедших в США президентских выборов в начале ноября. Так, 6 ноября ее цена превысила 76 тысяч долларов.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил об отсутствии у него криптокошелька. По его словам, криптовалюта - слишком волатильный инструмент. Министр отметил, что криптовалюта также непредсказуема. При этом, по его словам, она является «хорошим выходом для внешнеторговых операций» в условиях санкций.