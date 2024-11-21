ЦБ Турции принял решение по ключевой ставке

Центральный банк Турции в ходе заседания в четверг, 21 ноября, принял решение оставить ключевую ставку на уровне 50%, говорится в сообщении регулятора.

Центральный банк Турции оставляет ключевую ставку на текущем уровне с марта 2024 года. Годовая инфляция в стране тогда оценивалась в 68,5%, а рекордное значение было зафиксировано по итогам мая - 75,45%. После этого повышение потребительских цен начало демонстрировать замедление, по итогам октября инфляция сократилась до 48,58%.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что во втором квартале 2024 года экономика Турции замедлилась сильнее, чем ожидали аналитики, и оказалась на грани остановки. Валовой внутренний продукт увеличился на 2,5 процента, в то время как аналитики предполагали рост показателя на 3,2 процента.

Рост экономики замедлился вдвое в сравнении с 5,3 процента за прошлые три месяца. С поправкой на сезонность и календарные эффекты ВВП увеличился всего на 0,1 процента квартал к кварталу.