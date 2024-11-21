Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с Рамблером высказался о перспективах восстановления поставок российского газа в Европу по трубопроводу «Северный поток – 2».

Ранее депутат Бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что cледующий кабинет министров Германии должен рассмотреть вопрос о ремонте и вводе в эксплуатацию трубопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на издание Berliner Zeitung. По словам немецкого политика, подрыв трубопроводов стал серьезным ударом по экономике ФРГ и террористическим актом против немецкой и европейской инфраструктуры. Депутат вместе с тем отметила, что следующий созыв Бундестага должен учредить специальный комитет по расследованию подрыва «Северных потоков», поскольку Генеральная прокуратура Германии не играет должной роли в этом вопросе. Комментируя слова Вагенкнехт, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идея восстановления трубопроводов интересует подавляющее большинство немцев.

Из-за остановки «Северных потоков» немецкая экономика понесла очень серьезные потери - и прямые, и косвенные, подчеркнул аналитик.

Немецкие компании были достаточно крупными инвесторами «Северного потока-1» и «Северного потока-2». Вложили в них несколько миллиардов долларов и рассчитывали получать отдачу в течение десятилетий. Косвенные потери от невозможности поставок российского газа еще выше. Это взвинтило цены на рынке, переплата составляет десятки миллиардов долларов за последние годы, и бог знает, сколько еще придется переплачивать в будущем. Это уже привело к стагнации немецкой экономики и падению энергоемкой промышленности. Часть последствий уже имеет необратимый характер. Не говоря уже о потере статуса газораспределительного хаба в Европе, который Германия получила за счет «Северного потока» и могла бы упрочить за счет запуска «Северного потока-2». Алексей Гривач Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности

Восстановить поставки российского газа по уцелевшей нитке «Северного потока-2» технически можно «за считанные недели», отметил специалист.

«Экономически это могло бы быть взаимовыгодно, а для немецкой промышленности это стало бы глотком свежего воздуха. Однако юридически и политически сейчас это фактически нереально. Должно произойти радикальное изменение геополитического фона, чтобы вопрос стал решаемым», - отметил эксперт.

Гривач также ответил на вопрос о том, кто должен будет заниматься восстановлением поврежденной трубы газопровода.

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«Восстановлением, если и когда оно будет возможно, должны заниматься операторы проектов. А вот кто за это заплатит, вопрос интересный», - сказал эксперт.

Посол России в Швеции Сергей Беляев ранее назвал позорным расследование диверсии на «Северных потоках».